Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Niğde'de merkeze bağlı Bağlama beldesinde H.A. (45) ile oğlu C.A. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.



Kavgayı ayırmak isteyen M.A. (52), C.A'nın tabancasından çıkan kurşunla sırtından yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Olaydan sonra firar eden şüpheli C.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.