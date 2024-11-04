Kavgayı ayırmak isterken öldü

Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isterken öldü

Olay, saat 16.30 sıralarında Turhal ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Milli Egemenlik Parkı'nda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy'a, A.K. tabanca ile ateş açtı.

Karnından yaralanan Ersoy, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan A.K. ve kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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