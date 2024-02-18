Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

İzmir'de bir kiş bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Tire ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi.

C.Ö. ile T.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada arkadaşları ile başka bir masada oturan ve kavgayı ayırmak için araya giren 1 çocuk babası berber 37 yaşındaki Fevzi Nacak, bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacak, kurtarılamadı.

C.Ö. ile T.A. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Nacak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.