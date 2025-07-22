Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Samanda ilçesinde ölümle sonuçlanan olay saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Seyir halindeki iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Alkan Ergin (40), Süleyman E, Habip E. ve Ali E, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alkan Ergin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaza yapan ve tartışma çıkaran sürücüler ile bıçaklı saldırının şüphelileri olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

"TÜM SORUMLULAR YAKALANIP YARGI ÖNÜNE ÇIKARILSIN"



Olayda hayatını kaybeden Alkan Ergin’in amcası Mehmet Ergin, trafik kazasının ardından çıkan kavganın iş yerlerinin önünde meydana geldiğini, kendilerinin ise kavgayı ayırmak için müdahale ettiklerini söyledi. Ergin, “Biz ayırmaya çalıştık ama bu sırada iş yerimize saldırdılar. Bu kişiler, bütün ailemize saldırarak 4 aile ferdimizi bıçaklayıp kaçtı. Olaya karışan kişilerin adalet önünde yargılanmasını ailece istiyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Lütfen bu işin içinde kim varsa, tüm sorumlular yakalanıp yargı önüne çıkarılsın. Adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz ve bunu istirham ediyoruz. Bu davanın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.



Aile adına konuşan Mürsel Micoğulları, “Daha önce yaşanan 'münferit' bazı kavgaların önemsenmemesi, durumu bu hale getirmiştir. Bu konuda öncelikle halkımızı duyarlılığa, ardından yetkilileri göreve davet ediyoruz. Faillerin derhal bulunup cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.