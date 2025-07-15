Kavgayı ayırmaya çalıştı: Kardeşi sonu oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasındaki çıkan tartışmada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi kardeşinin bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmaya çalıştı: Kardeşi sonu oldu

Yukarı Sarhan Mahallesi'nde Bozbayır ve Karadeniz aileleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve taşlı kavgaya dönüştü. Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen Mehmet Bozbayır, kavgayı ayırmak için araya girdi.

Kavgayı ayırmaya çalıştı: Kardeşi sonu oldu - 1 Mehmet Bozbayır

Bozbayır, kardeşi F.B.'nin elinden almak istediği bıçakla arbede sırasında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSLER ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı ayırdı.

Mehmet Bozbayır, ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bozbayır, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, ağabeyinin ölümüne neden olan F.B. ile kavgaya karıştığı belirlenen B.K.'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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