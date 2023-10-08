Kavgayı izlerken kafasından bıçaklandı

Tuna Mahallesi'nde tatlıcı dükkanı işleten Muhittin Çavdaroğlu, iş yerinde bulunduğu sırada sokaktan gelen tartışma seslerini duydu.



Dışarıya çıkan Çavdaroğlu, sokakta tartışan 4 kişinin yanına gitti.



Bu sırada gruptakilerden biri "Ne bakıyorsun?" diyerek elindeki bıçakla Çavdaroğlu'na saldırdı.



Çavdaroğlu, başına aldığı darbe ile yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU



Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Çavdaroğlu'nun başına 20 dikiş atıldı. Muhittin Çavdaroğlu, Esenler Polis Merkezi'ne giderek, zanlılardan şikayetçi oldu.



İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Çavdaroğlu'nun dükkandan ayrılması ve kavga eden grup tarafından saldırıya uğraması yer alıyor.



VİDEO: ESENLER'DE ESNAFA "NE BAKIYORSUN?" DİYEREK BIÇAKLA SALDIRDI

