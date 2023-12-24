Kavşağa dönmek isterken köprüde asılı kaldı

İstanbul Üsküdar'da, bariyerlere çarpan otomobil köprünün üzerinde asılı kaldı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kavşağa dönmek isterken köprüde asılı kaldı

İstanbul Üsküdar’da kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak’tan çıkarak Uzunçayır Kavşağı'na dönmeye çalışan C.T. idaresindeki 34 GJJ 599 plakalı otomobil bariyerlere çarparak arkasındaki köprüde asılı kaldı.

verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 1,10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü C.T'ye para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...