Kavşağın kapatılmasına tepki gösterdiler: Kara yolunu ulaşıma kapattı

Kapatılan Kara Yolları Kavşağı yakınlarında toplanan vatandaşlar, D100 kara yolunda seyahat eden araçları durdurarak yolu geçişlere kapattı.



İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Şenyurt Mahallesi Muhtarı Resul Bahar, mahallenin yaklaşık 6 bin nüfusa sahip olduğunu söyledi.



Yol genişletme çalışması nedeniyle 3 aydır mağdur olduklarını belirten Bahar, "Bugün vatandaşlar ayaklandı, kendini göstermek istedi. 27 yıldır bu mahalledeyim, 27 yıldır bu kavşağımız var, yaya geçidimiz var. Biz hem yaya hem de araçlar için kavşak istiyoruz." dedi.