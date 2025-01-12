Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çakalderesi istikametinden gelip şehir merkezi istikametine gitmekte olan Gizem Ö.'nün kullandığı otomobil ile Kavaklı Mahallesi 6521 sokaktan gelip Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesine gitmekte olan Hüseyin Ç.'nin kullandığı otomobil Küçük Hasan Kavşağında çarpıştı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle kaldırım taşlarına çarparak durabilen Gizem Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülşen Ö, ve 6 yaşındaki Cennet Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza sırasında Manavgat'ın büyük bölümünde elektrik olmaması nedeniyle kavşakta trafik ışıklarının yanmadığı belirlendi.