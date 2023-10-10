Kavşakta drifte 36 bin TL ceza

Ordu'da kavşakta drift yapan ve trafiği tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne toplamda 36 bin 534 TL cezai işlem uygulandı.

Kavşakta drifte 36 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kazalarını önlemek, trafiği tehlikeye düşürenleri engellemek adına yapılan çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, çalışmalar çevresinde Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, kavşakta drift yapan ve çevreye rahatsızlık veren 5 araç sürücüsüne toplamda 36 bin 534 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

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