Kavşakta feci kaza: 2'si ağır 7 yaralı
Safranbolu'da kavşakta çarpışan otomobillerden biri devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.
Karabük-Kastamonu kara yolu Safranbolu Bostanbükü Kavşağı'nda M.Y.Ç. idaresindeki otomobil, Ş.K'nin kullandığı araçla çarpıştı.
Araçlardan birinin devrildiği kazada sürücüler ile A.B.Ç, P.E.Ç. (2), B.K, C.G. ve R.K. yaralandı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ş.K. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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