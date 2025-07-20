Kavşakta feci kaza: 2'si ağır 7 yaralı

Safranbolu'da kavşakta çarpışan otomobillerden biri devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kavşakta feci kaza: 2'si ağır 7 yaralı

-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda M.Y.Ç. idaresindeki otomobil, Ş.K'nin kullandığı araçla çarpıştı.

Araçlardan birinin devrildiği kazada sürücüler ile A.B.Ç, P.E.Ç. (2), B.K, C.G. ve R.K. yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ş.K. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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