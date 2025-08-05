Kavşakta feci kaza: Biri takla attı, diğeri hurda yığınına döndü
Kayseri'de kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki araçtan biri takla attı, diğeri hurda yığınına döndü. Kazada iki kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza Kocasinan ilçesinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında; T.İ. yönetimindeki 38 ADR 128 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 38 AJK 551 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle 38 ADR 128 plakalı otomobil takla atarken, 38 AJK 551 plakalı otomobil hurdaya döndü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun bir kısmını trafiğe kapattı.
Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yapılan incelemelerin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de alanda temizlik çalışması yaptı.
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