Kavşakta feci kaza: Biri takla attı, diğeri hurda yığınına döndü

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza Kocasinan ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında; T.İ. yönetimindeki 38 ADR 128 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 38 AJK 551 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 38 ADR 128 plakalı otomobil takla atarken, 38 AJK 551 plakalı otomobil hurdaya döndü.