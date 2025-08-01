Kavşakta feci kaza: İkisi çocuk yedi yaralı var

Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya döndü.

Aksaray 'da meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

M.C.V. ile yanındaki Afganistan uyruklu Mouazollah Rahmani (23), Zabıhollah İsayi (26) ve diğer araç sürücüsü Elif Temel, eşi Fatih Temel (40), çocukları Zeynep Sahra (6) ve Hacı Hakan Temel (14) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.