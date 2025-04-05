Kavşakta feci kaza: Minibüs ile ticari taksi çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Erdem Cesur'un kullandığı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi kavşağına geldiğinde, kavşaktan geriye dönmeye çalışan Ramazan Avcı'nın kullandığı minibüs ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ticari taksi sürücüsü Erdem Cesur ile takside yolcu olarak bulunan İngiliz vatandaşı Sara Van Dar Lay ve Alistair David Lay yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.