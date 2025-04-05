Kavşakta feci kaza: Minibüs ile ticari taksi çarpıştı

Ticari taksi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi şoförü ve 2 İngiliz turist yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kavşakta feci kaza: Minibüs ile ticari taksi çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Erdem Cesur'un kullandığı ticari , Cumhuriyet Caddesi kavşağına geldiğinde, kavşaktan geriye dönmeye çalışan Ramazan Avcı'nın kullandığı ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ticari taksi sürücüsü Erdem Cesur ile takside yolcu olarak bulunan İngiliz vatandaşı Sara Van Dar Lay ve Alistair David Lay yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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