Kavşakta feci kaza: Otomobil TIR'a çarptı

Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda trafik kazası meydana geldi.

M.E.'nin (26) kullandığı otomobil, Y.Ç. (41) yönetimindeki TIR'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ile yanında bulunan S.Y.D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.