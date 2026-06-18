Kavşakta feci kaza. Üç kişi öldü, 2 kişi yaralandı
18.06.2026 19:55
Son Güncelleme: 18.06.2026 19:56
Yüksekova’da kavşakta minibüs ile kamyon çarpıştı.
Hakkari'de yolcu minibüsü ile yük kamyonu kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Çevre Yolu üzerindeki bir kavşağın karşı tarafına geçmeye çalışan yolcu minibüsüne, seyir halinde olan yük kamyonu çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da metrelerce savrularak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.