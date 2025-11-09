Kavşakta iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Serhat S.'ın kullandığı otomobil ile Serdar D.nin kullandığı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

Yolculardan 1'i sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.