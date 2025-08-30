Kavşakta kamyon biçti: 1 ölü, 3'ü ağır 8 yaralı
Manisa Salihli'de kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kula’dan Salihli yönüne giden 24 yaşındaki S.T.'nin kullandığı kamyon, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda Abdülbaki Ö. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18), İ.K. ve Yeter B. (42) yaralandı.
İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeter B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan B.D. ve M.C’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Araç sürücüleri gözaltına alındı.
