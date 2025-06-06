Kavşakta kaza: 2 yaralı

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi.

M.K.'nın kullandığı otomobil ile Ş.G. yönetimindeki otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyleŞ.G. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.