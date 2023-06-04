Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

Kazada sürücü Akyüz ve yanındaki Tuncay Çalışkan ile ters dönüp, 10 metre sürüklenen cipteki sürücü Dağdelen, Halil Kılıç, Esat Ayyıldız ve Erkan Yeşilçimen yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Kılıç'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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