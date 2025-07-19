Kavşakta trafik kazası

Uzunçiftlik Mahallesi Akmeşe Uzunçiftlik Yolu ile Güzel Sokak'ın kesiştiği kavşakta gece saatlerinde kaza meydana geldi.

C.I.'nın kullandığı otomobil ile O.B. yönetimindeki otomobil, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü C.I. ve yanında bulunan F.I. ile diğer otomobildeki E.F.B. ve K.B. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.