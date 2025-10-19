Kavşakta trafik kazası: Otomobil uçtu

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 3020 ve 3004 sokakların kesiştiği kavşakta trafik kazası meydana geldi.

Emrullah B.’nin kullandığı plakalı otomobil ile Erdem E.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdem E.’nin kullandığı araç yol kenarında bulunan kargılık alana uçtu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken Erdem E. ve araçta yolcu olarak bulunan Cemal G. G. yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.