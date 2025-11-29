Kavşaktaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
29.11.2025 04:24
Anadolu Ajansı
AA
Aydın'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Kamil D.'nin kullandığı otomobil, İzmir karayolu Mursallı Kavşağı'nda B.Ö. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. T.Ö. ile Ç.Ş. de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.