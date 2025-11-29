Kavşaktaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Kamil D.'nin kullandığı otomobil, İzmir karayolu Mursallı Kavşağı'nda B.Ö. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. T.Ö. ile Ç.Ş. de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.