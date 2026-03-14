Kavurma yapılan at İngiliz basınında. Sahibi de duruma üzgün
14.03.2026 10:58
Mersin'de kavurmadan çıkan elektronik kimlik çipi 3 birinciliği olan İngiliz atı "Smart Latch"a kayıtlıydı.
Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada at eti bulunması İngiliz basının da dikkatini çekti. Kavurmadan çıkan elektronik kimlik çipi 3 birinciliği olan İngiliz atı "Smart Latch"a kayıtlıydı. Eski sahibi atını çocukların binicilik öğrendiği bir kulübe ücretsiz olarak bağışladığını, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi üzerine yapılan haber İngiliz basının da dikkatini çekti.
The Sun ve Daily Mirror gibi magazin ağırlıklı gazeteler konuyu haber yaptı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Belediyenin merkez Yenişehir ilçesindeki yemek dağıtım noktasından geçen ay aldığı kavurmanın içinde bir cismin olduğunu gören vatandaşın şikayeti üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. İlk incelemede cismin, bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirleyen ekipler, 4 Şubat'ta aşevinde denetim yaptı. Denetimde 3-4 Şubat'ta üretilen kavurmadan alınan numune, Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Laboratuvar analizi sonucunda iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Kavurmadaki at eti varlığı, bir vatandaşın elektronik kimlik çipini fark etmesiyle anlaşıldı. Çip, 3 birinciliği olan İngiliz yarış atı “Smart Latch”a ait. Son olarak 24 Ekim 2025 tarihinde yarışa çıkan atı bacağında kemik kırığı oluşmuştu. Atın sahibi, bedelsiz olarak binicilik kulüplerine teslim etmiş. At, genelde Adana yarışlarında koşmuş görünüyor,
İNGİLİZ BASINI DA HABER YAPTI: TIRIS REZALET
Atın kavurma yapılması İngiliz basının da dikkatinden kaçmadı. The Sun, “Tırıs rezalet” manşetiyle haber yaptı ve durumun büyük öfkeye neden olduğunu ileri sürdü. Haberde atın sahibi Suat Topcu, atının bacağındaki kırık nedeniyle geçen yıl Ekim ayında kariyerinin sona erdiğini ve onu damızlık kısrak olarak yeni bir hayata başlamak üzere çiftliğine geri getirdiğini söylediği belirtildi.
Haberde, "Atının tay sahibi olamayacağını öğrenen Suat, atını çocukların binicilik öğrendiği bir binicilik kulübüne ücretsiz olarak bağışladı. Atı bir sürücüye teslim etti, ancak Smart Latch binicilik okuluna hiç ulaşamadı. Soruşturma, atın kulübe götürülmek yerine yasa dışı bir şekilde kesildiğini gösteriyor. Soruşturmacılar, etin "dana eti" olarak etiketlenerek satıldığını ve sonunda aşevinde kullanıldığını belirtti." ifadelerine yer verildi.
THE MIRROR DA HABERLEŞTİRDİ
Bir başka yayın organı Mirror da konuyu haberleştirdi ve haberde, atı sahibinin, ayağının kırılmasının ardından bir yere vermek istediği belirtildi, "Daha sonra atımız için bir yuva bulmak istedik. Atı Osmaniye'de, insanların ve çocukların hobi olarak ata bindiği türden bir çiftliğe gönderdim." dediği aktarıldı.