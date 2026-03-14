Kavurma yapılan at İngiliz basınında. Sahibi de duruma üzgün

İNGİLİZ BASINI DA HABER YAPTI: TIRIS REZALET

Atın kavurma yapılması İngiliz basının da dikkatinden kaçmadı. The Sun, “Tırıs rezalet” manşetiyle haber yaptı ve durumun büyük öfkeye neden olduğunu ileri sürdü. Haberde atın sahibi Suat Topcu, atının bacağındaki kırık nedeniyle geçen yıl Ekim ayında kariyerinin sona erdiğini ve onu damızlık kısrak olarak yeni bir hayata başlamak üzere çiftliğine geri getirdiğini söylediği belirtildi.

Haberde, "Atının tay sahibi olamayacağını öğrenen Suat, atını çocukların binicilik öğrendiği bir binicilik kulübüne ücretsiz olarak bağışladı. Atı bir sürücüye teslim etti, ancak Smart Latch binicilik okuluna hiç ulaşamadı. Soruşturma, atın kulübe götürülmek yerine yasa dışı bir şekilde kesildiğini gösteriyor. Soruşturmacılar, etin "dana eti" olarak etiketlenerek satıldığını ve sonunda aşevinde kullanıldığını belirtti." ifadelerine yer verildi.