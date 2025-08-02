Kavurucu sıcaklık ve şiddetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt ve ilçelerini sıcak ve rüzgarlı bir hava bekliyor.



Bayburt'ta, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Meteorolojinin günlük hava tahmin raporuna göre ise, Bayburt ve Aydıntepe'de hava sıcaklığı 34 dereceye, Demirözü'nde ise 31 dereceye kadar yükselecek.



Meteorolojiden yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgarın özellikle yüksek kesimlerde ve açık alanlarda etkili olabileceği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.