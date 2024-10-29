Kaya tırmanışıyla Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

Her geçen yıl aralarına yeni üyelerin katıldığını anlatan Altuntaş, "Bu yıl Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümü. Kumluca'ya bağlı Türkiye'nin en iyi kaya tırmanışı ve doğa sporları rotalarının bulunduğu Olimpos'ta dört gün süren kaya tırmanışı şenliği gerçekleştirdik. Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için arkadaşlarımız kaya tırmanışı yaptı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar." diye konuştu.