Kaya tırmanışıyla Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turistik Olimpos bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırmanış yapıldı.

Kaya tırmanışıyla Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) üyeleri, Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nı, 'ta kaya tırmanışı yaparak ve Türk bayrağı açarak kutladı.

Kulübün Başkanı Hasan Altuntaş, 23 yıl önce kulüp sporcularıyla kaya tırmanışı ve doğa sporları yaparak, 'nı kutlamaya başladıklarını söyledi.

Kaya tırmanışıyla Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı - 1

Her geçen yıl aralarına yeni üyelerin katıldığını anlatan Altuntaş, "Bu yıl Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümü. Kumluca'ya bağlı 'nin en iyi kaya tırmanışı ve doğa sporları rotalarının bulunduğu 'ta dört gün süren kaya tırmanışı şenliği gerçekleştirdik. Bugün de 'nı kutlamak için arkadaşlarımız kaya tırmanışı yaptı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar." diye konuştu.

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