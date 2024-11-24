Kaya tuzu çuvallarından uyuşturucu çıktı

Silivri'de bir depoya düzenlenen operasyonda kaya tuzu çuvallarına gizlenmiş 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaya tuzu çuvallarından uyuşturucu çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selimpaşa'da bir depoda yüklü miktarda uyuşturucunun çuvallarda gizlendiğini belirledi.

Depoya düzenlenen operasyonda Ş.Y. gözaltına alınırken, 100 kilogram madde ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde, uyuşturucunun kaya tuzu çuvallarına konulmuş şekilde İstanbul'a getirildiği belirlendi. İncelemede uyuşturucu dolu çuvalların diğerlerinden ayrılması için dikişlerinin farklı ebatlarda ve renklerde yapıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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