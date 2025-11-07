Kayalara çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde İ.Y. (68) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre virajda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki kayalara çarpıp, ters döndü.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki kişi, araçta sıkıştı. Sürücü ve yanındaki kişi, kaza yerindeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı iki kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı