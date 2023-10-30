Kayalıklara tırmanırken uçurumdan düştü

Sarıyer’de kayıklara tırmanma macerası faciayla bitti.
Garipçe Köyü’nde gezmeye gelen Ferhat Kurnaz ve Vehbi Kılıç isimli iki arkadaş, kıyıdan ilerlerken kayalıklara tırmandı.
Vehbi Kılıç tepeyi tırmandıktan sonra arkadaşını bekledi. O sırada Ferhat Kurnaz ise dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri kıyı emniyeti botuyla yaralı gencin düştüğü yere ulaştı.
Yaralı genç, kıyı emniyeti botuyla Rumeli Feneri’nde bulunan Kıyı Emniyeti’ne götürülerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı gencin arkadaşı Vehbi Kılıç, kıyılardan ilerlemeye çalıştıklarını ancak sonra bir tepeye çıkmak istediklerini dile getirdi.
"Bir tepe vardı ve ben çıktım. Bir evin arka bahçesine geldim. O da gelmeye çalıştı ama arkamda kaldı, gelemedi." diyen Kılıç, "Ben de orada beklemesini ve kurtarmak için geleceğimi söyledim. Yukarıdan gelirken 5-10 defa aradım, cevap vermedi. Sonra tekrardan çıktığım yere geldim. Aşağıya baktığımda düşmüştü, yerde yatıyordu." dedi.
"LÜTFEN GELMEYİN"
Garipçe Köyü sakinlerinden Müesser Bülbül köyde bu vakaların fazla yaşandığını ve vatandaşların buraya gelmemelerini belirterek, "Burası Garipçe Köyü, çok tehlikeli. Lütfen, rica ediyoruz gelmeyin. Sahilleri falan çok tehlikeli. Çocuk düştü, alamıyorlar onu. Boğulmalar oluyor. Köy güzel diye geliyorlar." şeklinde konuştu.
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