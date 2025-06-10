Kayalıklarda feci olay: Dengesini kaybetti, üç metreden düştü

Zeytinburnu sahilinde yürüyüş yapan bir kişi dengesini kaybedip üç metre yüksekten kayalıklara düştü.

Kayalıklarda feci olay: Dengesini kaybetti, üç metreden düştü

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'nda sahilde yürüyüş yaptığı sırada kayalıklara düşen kadın yaralandı.

Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda yürüyen bir kadın, dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

Üç metre yükseklikten düştüğü öğrenilen kadın burada mahsur kaldı.

Kayalıklarda feci olay: Dengesini kaybetti, üç metreden düştü - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, itfaiye tarafından kayalık bölgeden çıkarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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