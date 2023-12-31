Kayalıklardan düşen avcı hayatını kaybetti

Bitlis'te ava giden kişi, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Kayalıklardan düşen avcı hayatını kaybetti

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden () yapılan bilgilendirmeye göre, il merkezine bağlı Narlıdere köyünde yaşayan 38 yaşındaki Fikret Korkmaz, avcılık yapmak için Cumhuriyet köyü kırsalına gitti.

Korkmaz'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, köylülerle Narlıdere ve Cumhuriyet köyleri arasında arama yaptı.

Aramada, kırsal alanda kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için -Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kestiği ağac üstüne devrildi,hayatını kaybetti

Kestiği ağac üstüne devrildi,hayatını kaybetti

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