Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta kırsal mahallede hayvanlarını otlatan çoban kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti

’ın Onikişubat ilçesinde 18 yaşındaki Hacı Mehmet Poyraz, hayvanları otlatmak için ormanlık araziye çıktı. Kayalık bölgeden dengesini kaybedip uçuruma düşen genci çevredekiler gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma arama kurtarma timleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine güçlükle ulaştı. Ağır yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin arından bölgeye sevk edilen jandarma helikopterine teslim edildi.

Helikoptere alınan genç çoban kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'deki Türk toplumu ile buluştu

Pendik'te otomobil alev alev yandı

Pendik'te otomobil alev alev yandı

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

Evine giderken sokakta silahlı saldırıda öldürüldü

Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

Eşiyle sorun yaşayan adam, TEM'te arabaların önüne atladı

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

İzmir'de dehşet: Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürüp, cesedin başında polisi bekledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...