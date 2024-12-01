Kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde koyunlara bakmak için dağlık alana gittiği belirtilen 4 kişiden Erol Güney (19), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.



Beraberindekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Zorlu arazide güçlükle olay yerine ulaşan ekipler, Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Ekipler, sedyeyle aldıkları Güney'in cesedini ve bölgede mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kara yoluna ulaştırdı.



Güney'in cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.