Kayalıklardan düşen Kader, hayatını kaybetti

Siirt il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi’nde kayalıklardan düşen Kader Yıldız, yaşamını yitirdi.

Kayalıklardan düşen Kader, hayatını kaybetti

'te kayalıklardan düşen 27 yaşındaki Kader, hayatını kaybetti. 
 
Olay, saat 03.00 sıralarında Botan Vadisi Seyir Terası mevkisinde gerçekleşti. 

Kayalıklardan düşen Kader, hayatını kaybetti - 1

Kader Yıldız, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Yıldız'ın düştüğünü gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kayalıklardan düşen Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız’ın cansız bedeni, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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