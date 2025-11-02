Kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı
Hatay'da, limandaki kayalıklarda yürürken denize düşen D.S.A., ağır yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, liman bölgesinde kayalıklarda yürürken denize düşerek ağır yaralanan D.S.A. isimli genç kadını Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Çevlik Limanı’nda meydana geldi. Kayalık alanda yürüyen D.S.A. isimli genç kadın dengesini kaybederek denize düştü. Çevredekiler sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevkedilen ekipler, D.S.A.’yı sudan çıkardı. Ağır yaralandığı belirlenen genç kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Hatay Samandağ
- Liman
- Hatay