Kayalıklardan düşerek mahsur kalan Rus uyruklu kişi kurtarıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayalıklardan düştüğü sahil kenarında mahsur kalan Rus uyruklu kişi, ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı.

Kayalıklardan düşerek mahsur kalan Rus uyruklu kişi kurtarıldı

Rus uyruklu Kausar Davletkılov, 'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'ndeki kayalıklardan dengesini kaybederek denize sıfır olan kumsala düştü.

Yanındaki arkadaşının, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, Davletkılov'ı mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla sedyeyle çıkardı.

Yaralandığı belirlenen Davletkılov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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