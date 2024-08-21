Kayalıklardan düştü, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

Tunceli’de Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’na çıkan Yıldız Şahin (63), dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin sedyeyle yaklaşık 1,5 saat taşıyıp ambulansa ulaştırdığı Şahin, hastanede tedaviye alındı.

Kayalıklardan düştü, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

İstanbul’da yaşayan Yıldız Şahin, geldiği Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesindeki Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’na tırmandı.

Tırmanışta dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Şahin’in bileğinde kırık oluştu. Beraberindekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansın ulaşamadığı bölgeye giden ekipler, müdahalenin ardından sedyeye koydukları Şahin’i 1,5 saat boyunca taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. Şahin, Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yıldız Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı

Siirt’te TPAO boru hattında gaz sızıntısı

Leyleklerin göçü güzel görüntülere sahne oldu

Leyleklerin göçü güzel görüntülere sahne oldu

SON DAKİKA HABERİ: Kabine, Ahlat'ta toplanacak

SON DAKİKA HABERİ: Kabine, Ahlat'ta toplanacak

Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı

Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı

Green Card 2024 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card 2024 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...