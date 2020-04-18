Kayalıkların arasına düşen gencin arkadaşları korkup kaçtı, çoban sayesinde 24 saat sonra kurtarıldı

Elektrik işleri yapan Ümit Akbulut, iddiaya göre dün akşam iki arkadaşıyla birlikte Melikgazi ilçesi Derevenk Vadisi'nde gezintiye çıktı. Akbulut, dengesini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki kayalıkların arasına düştü. Akbulut'un arkadaşları durumdan korkarak olay yerinden kaçtı.

Genç adam ise sıkıştığı kayalıkların arasından kurtarılmayı bekledi. Bugün saat 17.30 sıralarında vadide koyunlarını otlatan bir çoban Akbulut'u görerek, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler mahsur kalan Akbulut'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Akbulut bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler yaklaşık 1 kilometre sedyeyle yaralıyı ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

