Kayalıkta düşen çoban için kurtarma operasyonu
Kars'ta kayalık alanda düşerek ayağını kıran çoban, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayalık alanda düşerek ayağını kıran çoban, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kazantaş köyünde küçükbaş hayvan otlatan 18 yaşındaki Abdulkadir İlimli, kayalık alanda dengesini kaybederek düşüp ayağını kırdı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri zorlu arazi koşullarında İlimli'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Sedye ile güvenli alana taşınan çoban, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlimli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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