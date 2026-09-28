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Kayalıktan kopan taşlar, babasının kucağındaki çocuğu hayattan kopardı

28.09.2026 02:41

Kayalıktan kopan taşlar, babasının kucağındaki çocuğu hayattan kopardı
DHA

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.

AA, DHA
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Kayseri'de babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde R.Ş., kucağındaki 3 yaşındaki oğlu K.Ş. ile kayalık alanda dolaştığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yukarıdan taşlar düşmeye başladı.

 

3 yaşındaki çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Küçük çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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