Kayalıktan kopan taşlar, babasının kucağındaki çocuğu hayattan kopardı
28.09.2026 02:41
DHA
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı.
Kayseri'de babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde R.Ş., kucağındaki 3 yaşındaki oğlu K.Ş. ile kayalık alanda dolaştığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yukarıdan taşlar düşmeye başladı.
3 yaşındaki çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçük çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.