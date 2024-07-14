Kayanın düştüğü araçta ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

Tunceli'de kayanın düştüğü araçta bulunan ve ağır yaralanan 20 yaşındaki Arda Kadan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada, 23 yaşındaki Deniz Doğan isimli genç kız da hayatını kaybetmişti.

Kayanın düştüğü araçta ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı

, 6 Temmuz günü -Pülümür-Erzincan karayolu Zağge mevkiinde meydana geldi. Onur T. idaresindeki 34 KV 4761 plakalı otomobilin üzerine seyir halindeyken kaya düşmüş aracın üst bölümünden giren kaya, 23 yaşındaki Deniz Doğan'ın ölümüne neden olurken, 20 yaşındaki Arda Kadan'ı da ağır yaralamıştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kadan, durumunun kötüleşmesi üzerine Elazığ'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen Kadan'ın toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.




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