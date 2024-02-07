Kaybolan 10 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Bursa’da kaybolan 10 adet küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Kaybolan 10 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Merkez Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi’nde ikamet eden E.U. (46), küçükbaş hayvanlarının yerinde olmadığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

E.U., karakola verdiği ifadede sabah saatlerinde işe gittiğini, hayvanların kendi imkanlarıyla çiti aşarak kaçtığını belirtti.

Durum üzerine harekete geçen Osmangazi Ovaakça Karakol Komutanlığı ekipleri, drone destekli çalışma yaptı. Ekipler, drone desteği ile kaybolan 10 adet küçükbaş hayvanı Dürdane Mahallesi Dervişharmanı mevkiinde bularak sahibine teslim etti.

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