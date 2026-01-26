Kaybolan 16 yaşındaki Hatice için arama çalışması başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Velicanlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde 16 yaşındaki Hatice Kaya kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve bazı sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallede ve ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kayıp kızın annesi Mehriban ve babası Davut Kaya, "Kızım ne olur çık gel" diyerek anonsla kızlarına seslendi.