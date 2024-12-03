Kaybolan 65 yaşındaki Mehmet Etiz, 5 gündür aranıyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Mehmet Etiz için arama çalışmaları devam ediyor.

Kaybolan 65 yaşındaki Mehmet Etiz, 5 gündür aranıyor

'in Torbalı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz’den 29 Kasım Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. 

Kaybolan 65 yaşındaki Mehmet Etiz, 5 gündür aranıyor - 1

5 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi, polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması yürütülüyor. Etiz’in ailesi, görenlerin polis ve jandarma ekiplerine haber verilmesini istedi.

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