Kaybolan düğün görüntüleri için tazminat kararı

Kayseri'de yaşayan H.K. ile eşi 2023 yılında evlendi. Düğün çekimleri için fotoğrafçı S.Ö. ile anlaşan H.K., 3 bin TL ödeme yaptı. Düğünden sonra çekimi yapan S.Ö., görüntüleri isteyen H.K.'ye çeşitli bahaneler sunarak mesajlarına cevap vermemeye başladı.



Yaklaşık 2 yılın ardından düğün görüntülerini alamayan H.K., İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. H.K. başvurusunda mağdur olduğunu belirterek, çekim ücreti 3 bin TL ile manevi kaybı olduğunu belirterek 145 bin TL talep etti.



Heyet H.K.'ye 3 bin TL maddi, 50 bin TL'de manevi tazminat olmak üzere toplam 53 bin TL ödenmesine karar verdi. S.Ö.'nün karara itiraz etmemesi üzerine ödemenin yapılması kesinleşti.



İCRA YOLUYLA TAHSİL EDİLEBİLİR



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Hakem heyetinin kararına ancak tüketici mahkemesinde itiraz edilebilir. Mahkemede hakem heyetinin kararı uygulanmış ise karar bu şekilde devam eder ve alacaklı kişi icra yoluyla alacağını tahsil eder" ifadelerini kullandı



"ANILARINI TAZELEYECEK BİR KAYIT YOK"



Düğünde çekilip verilmeyen görüntüler sonucu verilen kararın örnek olduğuna değinen Şahin, "Tüketici kişiler 3 bin TL gibi bir ödeme yapıyor ama karşılığında bir hizmet alamıyor. Ödenen ücretten ziyade düğün videolarının olmaması kendilerini daha çok üzüyor. Çünkü ileride oturup izleyecek ve anılarınızı tazeleyecek bir kayıt yok. Burada bir ayıplı hizmet söz konusu." diye konuştu.



"BU KARAR TÜKETİCİLERE ÖRNEK OLMUŞTUR"



Şahin, "Bu davada düğünün telafisi çok zor olmasından dolayı böyle bir karar çıkmıştır. Bu karar umarım bütün hakem heyetlerine ve tüketicilere örnek olmuştur." dedi.

