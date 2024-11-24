Kaybolan hayvanlar jandarma operasyonuyla bulundu

Yozgat’ta hayvancılık yapan bir kişinin kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kaybolan hayvanlar jandarma operasyonuyla bulundu

’ın Saraykent ilçesinde İlçe Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Dedefakılı Beldesi Belkaya Mahallesi’nde hayvancılık yapan İ.Y. isimli kişi 27 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla 27 adet kayıp büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Ayrıca Jandarma ekipleri bölgede yaşayan hayvan sahiplerine hayvanlarına sahip çıkmaları konusunda ve hırsızlık tehlikesine karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

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