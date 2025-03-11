Kaybolan hayvanlarını bulmak isterken öldü

Burdur ’da kaybolan keçilerini bulmak isteyen kadın, kayalıklardan düşerek can verdi. Olay, dün saat 18.45 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Hatice Dağlı dağa çıkan keçilerini bulmak amacıyla evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Dağlı’dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YÜKSEKTEN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ



Ekipler tarafından bölgede yapılan araştırmalar sonucunda saat 22.10 sıralarında Hatice Dağlı, Eski Köy Mevkii’nde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Dağlı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yapılan incelemeler sonrasında 80 yaşındaki yaşlı kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerini ardından Dağlı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.