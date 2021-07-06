Kaybolan keçiler drone'la bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Ömer Güdücü, 44 keçisini otlatmak için 3 gün önce ormanlık alana götürdü.



Bir süre sonra evine giden Güdücü, döndüğünde ormanlık alanda hayvanlarını bulamadı.



Güdücü'nün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.



Ekipler, gece görüşlü ve termal özellikli drone ile yaptığı aramada keçilerin vücut ısılarından yerini belirledi.



Jandarma ekipleri keçileri bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.



Güdücü, ekiplere teşekkür ederek, keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

