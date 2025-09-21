Kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Kilis'te kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis merkeze bağlı Tamburalı köyünde hayvancılıkla uğraşan S.H., 100 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Yapılan arama sonucu hayvanlar, ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
