Kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

Kilis'te kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

merkeze bağlı Tamburalı köyünde hayvancılıkla uğraşan S.H., 100 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan arama sonucu hayvanlar, ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...