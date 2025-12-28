Kaybolan zihinsel engelli 11 saat sonra bulundu. Termal dronlar tespit etti

Adana'nın Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Turan Kürüm’den haber alamayan ailesi, durumu dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen gece boyunca sürdürülen çalışmalar teknoloji destekli yöntemlerle yoğunlaştırıldı.

AFAD ekipleri, termal kamera donanımlı dronla Toprakkale mevkisindeki dağlık alanda yaptığı taramada Kürüm’ün yerini tespit etti. Yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından ulaşılan Kürüm’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Ahmet Turan Kürüm ailesine teslim edildi.